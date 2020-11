Pöörane aadlimees ja tema paheline pere: lapsetapp Tagavere mõisas

Kubernerihärra noogutab timukale, see tõstab mõõga. Rahvahulk vakatab. Daamid pööravad pea kõrvale, härraste silmavaade kivineb. Korraks tundub, et hetk venib piinavalt pikaks, siis aga välgatab häilitud tera päikesekiirtes ja õhku rebestab südantlõhestav karjatus. See on proua Sophie von Hove, kes viimse hetkeni on lootnud, et juhtub ime. Et tema abikaasa hukkamine peatatakse ja ooberst von Toll tõmbab kasukahõlma alt välja ootamatu armuandmiskirja. Et kõik võllamäel sündiv on tegelikult vaid armetu komöödia hoiatuseks kohalikule aadelkonnale. Õlgadelt veerev pea ning elutult külili vajuv keha kõnelevad aga teist keelt. Vallandub lihtrahva juubeldamine, viivu pärast annab kätele valu kellamees ja kaledavõitu helin kuulutab ümbruskonnale: õiglus on võidule pääsenud!