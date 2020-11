Torn–Pannas suurendasid Ungaris etapivõiduga üldedu

Võistluse eelviimasel katsel andsid eestlased konkurentidele tänu rehvipurunemisele mõned sekundid tagasi, kuid kuna nende edu oli piisav, siis pääseti sellest olukorrast vaid kerge ehmatusega.

Kuueteistkümne sõidetud kiiruskatse kokkuvõttes Torn - Pannasele ERC3 ja ERC3 Junior klasside kindlad võidud. Mõlemas arvestuses teise koha saanud hispaanlaste Josep Bassas Mas - Axel Coronado Jiménez (Peugeot 208 Rally4) ees oli eestlaste edu lõpuks 42 sekundit.

Eestlased on nüüd neljast sõidetud ERC etapist võitnud ERC3 ja ERC3 Junior arvestustes kolm (Itaalia, Läti, Ungrari).

„Ralli oli meie jaoks vägagi õpetlik, sest sellistes oludes veel asfaldi rehvidega me sõitnud ei olnud. Kindlasti tulemusega üli rahul ja õnnelik,“ ütles Ken Torn.

„Mega rahul, ikka mega. Tulla esimest korda nendele teedele ja saada selline tulemus. Siit on palju kaasa võtta. Mina ja Ken täname kõiki toetajaid, kaasaelajaid ja peresid,“ sõnas Kauri Pannas.

Mitteametlikel andmetel suurendasid Ken Torn – Kauri Pannas ERC3 Junior arvestuse edu hispaanlaste ees 6 punkti võrra. Kaks etappi enne ERC3 Junior hooaja lõppu on Torn – Pannase edu Bassas Mas - Coronado Jiménez ees 33 punkti.