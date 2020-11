Keskkonnasõbraliku omavalitsuse tiitli pälvis Saaremaa vald

„Võitja vald tõusis esile ennekõike sellega, et nende möödunud aastane keskkonnaprogramm oli väga mitmekesine ning samas saavutas ühtlaselt tugevad tulemused kõigis hinnatavates valdkondades,“ ütles Keskkonnaministeeriumi kantsler Meelis Münt, kes Saaremaa vallale täna auhinna säästva arengu foorumil üle andis. „Kõike keskkonna heaks tehtut saatis ka väga tasemel kommunikatsioon, mistõttu on ilmselt iga saarlane enda kodukoha keskkonnaarengutega kursis. On ilmselge, et hea keskkond on ka elukvaliteedi looja, seega on saarlased oma vallas kindlates kätes.“