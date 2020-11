Linnas saab nüüd raamatu tellida laenutusautomaati

Kevadel vallandunud koroonapandeemia pani raamatukogud lukku ja teenuse säilitamiseks töötati välja kontaktivaba laenutussüsteem, kus raamatuid sai kätte piltlikult öeldes ukse või akna vahelt. See andis pakiautomaadi-tüüpi laenutuskappide kasutuselevõtuks tublisti hoogu juurde. Tänaseks on firma Cleveron toodetud laenutusautomaadid olemas juba näiteks Lääne-Viru, Läänemaa ja Viljandi keskraamatukogus.

Keskraamatukogu direktor Anu Vahter ütles, et uus rakendus võimaldab raamatutele järele tulla ka väljaspool tööaega ja vähemasti mandriraamatukogude kogemuse põhjal enamik inimesi just nõnda toimibki. "See laiendab inimeste võimalusi," lausus Vahter ja lisas, et raamatu tellija peab olema registreeritud lugeja.