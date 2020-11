Saaremaa gümnaasium hakkab õpetajaid otsima

Saaremaa gümnaasiumi seisukoht on, et kui valituks osutunud ja uues koolis tööd alustav õpetaja on hetkel Kuressaare gümnaasiumi või Saaremaa ühisgümnaasiumi 10. ja 11. klasside õpetaja või klassijuhataja, siis soovitatakse õpetajal jätkata eelnevalt tuttavate klassidega. Saaremaa gümnaasiumi direktori Ivo Visaku sõnul on see nii õpetajale kui ka õpilasele kasulik lahendus. Õpetajad alustavad tööd 1. augustil.