Padelihuvilised tahavad oma väljakut

Vald korraldab seetõttu kinnistule hoonestusõiguse konkursi. Hoonestusõigusega koormatava ala pindala on ca 828 m², hoonestusõiguse tähtaeg 25 aastat, aastatasu algsuurus 2,5 eurot 1 m² eest ning hiljemalt 1. juuniks 2022 peab sinna olema ehitatud spordiväljak.

Osaühingu juhatuse liige Maanus Truumeel ütles, et ühing läheb kindlasti enampakkumisele ning neil on plaan ehitada Kivi tn 8 ja Kivi tn 8a kinnistule kaks väljakut. Ühe tenniseväljaku sarnase mänguplatsi suurus on 10x 20 meetrit.