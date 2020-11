Noorsooteatris jõuab lavale Ott Aardami lastetükk

Loo tegelased on kaks venda, õde ja vanaisa. Lapsed on suureks kasvanud, peaaegu täisealised ning tuleb vastu võtta otsus, mida teha vanaisa koduga. Õe ja vendade nägemused lähevad lahku. Maja katus laguneb, aga samas seob neid selle kohaga palju imelist. Eriti üks talvine seiklus – omapäi minek jääle, et sügavast merest sikutiga suuri kalu kätte saada, nagu vanaisa räägitud pöörastes kalamehelugudes. Laval hargnebki talvine seiklus, mis lapselikust uudishimust tõukudes jõuab välja tõsise katsumuseni ning jääb asjaosalisi saatma kogu eluks.