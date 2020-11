Turvalisus on koos loodud väärtus

Naabrivalve eesmärk on tõsta turvalisust kodudes ja lähiümbruses elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Kui külarahvas hoolib üksteise tegemistest, siis soodustab see ka turvatunnet. Naabrivalve annab selleks esmase ja odavaima võimaluse. Ühisesse tegevusse kaasatakse naabrid, politsei, kohalik omavalitsus ja naabrivalve ühing.

Külaelanike soov oli anda Tagaranna külast teada kui turvalisest kohast, seda enam, et varem on olnud suviti märgata võõraste probleemset liikumist külas. Ühine otsus oli märgistada küla naabrivalve infotahvlitega. Sektori vanemaks sai Andres Tarvis, kes esindab naabrivalve sektori liikmeid koostööpartneritega suhtlemisel.

Naabrite koostöö on piirkonna turvalisuse nurgakivi, mis toimib põhimõttel: hooli, märka, reageeri. Naabrivalve abil on lihtsam naabritega tuttavaks saada ja niimoodi on kergem märgata võõraste kahtlast tegevust. Naabrivalve plakatid ja kleebised eristavad teie piirkonna ning teevad teie tegevuse nähtavaks ka teistele. Loodud piirkondade sektorivanematega vesteldes on ilmnenud, et juba naabrivalve plakatite ülesseadmine loob turvalisema elukeskkonna.