TÄNAVAKÜSITLUS ⟩ Maskikandmine kohustuslikuks?

Kristjan Kaljulaid Kudjapelt: Mina küll ei näe põhjust seda kohustuslikuks teha, veel mitte. Saaremaal praegu küll mitte. Ju me ikka oskame vahet hoida.

Liidia Tammik Kuressaarest: Mina ei tea, kumb oleks õigem, kohustuslik või vabatahtlik. Kord öeldakse ju, et maskist on kasu, siis jälle, et ei ole kasu. Kumb siis õige on? Las ta siis olla ka edaspidi rangelt soovituslik. Mina kannan maski, sest sõitsin just bussiga. Bussis peaks mask kohustuslik olema, poes samuti.

Mu oma tuttavatest pole veel keegi koroonasse jäänud, aga see ei tähenda, et nii jääbki. Kui piirid on lahti ja igal pool käia saab, võib see haigus ka Saaremaal jälle levima hakata.

Mõni muidugi ei usu, et mingit koroonat üldse olemas on. Telekas üks noor koguni ütles, et on nõus kasvõi vangi minema, aga tema maski ette ei pane.

Maarja Nuut Kuressaarest: Maskikandmine võiks pigem tõesti kohustuslik, mitte ainult soovituslik olla. Kaitseb ju mask nii kandjat ennast kui ka teisi tema eest.

Tulin ise just eile mandrilt koolituselt, olin seal terve päeva maskiga. Osal polnud üldse maski ja osa võttis selle poole päeva pealt eest ära. Eks selle kandmine tõepoolest ju natuke raske ole. Hingata saab küll, aga palav on. Ometi pean ma maskikandmist vajalikuks – kui peaksin enda teadmata nakatunud olema, tahan teha omalt poolt kõik, et teistele viirust mitte edasi anda.

Kuna Saaremaal on haigusjuhtude arv alles väike, siis loomulikult ei taju me ohtu nii, nagu tajusime kevadel. Praegu on üsna levinud suhtumine “ah, mis see väike gripitaoline haigus ära ei ole!”.

Mul endal on veel hästi meeles, kuidas meedia oli täis pilte New Yorgi koroonaohvritest ja Wuhani laibamägedest. Saaremaa oli ju kevadel üks suur koroonakolle. Ka mu enda tuttavate seas oli neid, kes haigeks jäid. Päris haiglasse keegi õnneks ei sattunud, aga raskem kui gripp oli see haigus mõnel küll.

Kahjuks on osal inimestel suhtumine, et koroonasse surevad ainult vanainimesed, kes niikuinii oleksid varsti surnud. Mina sellist suhtumist ei mõista. Usun, et igaühel on riskigruppi kuuluvaid lähedasi, vanaemasid ja vanaisasid, keda tahaksime hoida.

Kõige kummalisem on see, et leidub ka neid, kes arvavad, et koroonaviirus on üks suur väljamõeldis. Samas väidavad sellised inimesed ka näiteks seda, et kaamerad jälgivad meid kõiki. Aga siis on ju ometi hea, kui maskiga oma nägu varjata – nii ei tunta ju ära!