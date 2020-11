Admiral Bellingshausen sõidab Arktikasse ajalugu tegema

Ekspeditsiooni juht Tiit Pruuli ütles, et sellise saavutusega on maailmas seni hakkama saanud kaks purjelaeva: venelaste Peeter I ja norralaste The Northern Passage. Mõlemad tegid seda aastal 2010.

Ekspeditsiooni ajaaken on juulist oktoobrini, mil Murmanskist teele asudes läbitakse esmalt Vene Arktika ja seejärel seilatakse Kanada Arktikast läbi retke alguspunkti tagas. Ühtlasi saab see olema ka ümbermaailmareis.

Pruuli rõhutas veel kord, et kõige tähtsamad on jääolud: "Juulis võib Kara meri olla jääs ja me ei saagi läbi," selgitas ta ja lisas, et on Vene jäälõhkujate kaptenite käest kuulnud, kuidas sealkandis on tulnud purjekaid jäävangist päästa.