Jõulumaad tulevad koroonast hoolimata

“Me pole kõigi takistuste kiuste veel püssi põõsasse visanud ning soovime inimestele ikka natuke jõulurõõmu pakkuda,” ütleb Angla Tuulikumäe juht Alver Sagur.

Ta nendib, et kuigi varasemaga võrreldes on külastajaid vahest pisut vähem, tuleb olla rahul ja tänulik selle üle, et oma tulekust on teada andnud paras ports inimesi.

“Nii kaua, kuni rahutaevas pea kohal, pole põhjust viriseda,” sõnab Sagur, lisades, et Saaremaal on õnneks hetkel viiruse koha pealt olukord pigem rahulik.

Osa üritustest toimub ka õues ning kellelegi maski vägisi ette ei suruta.

“Kui tulebki suurem hulk rahvast, näiteks mandrilt, peab olema mask käepärast,” räägib Sagur, kelle sõnul on inimesed siiski õnneks mõistlikud ning tõbistena teiste sekka ei kipu.

Lasterühmad on ettetellimise korral Anglasse oodatud 1. detsembrist kuni 26. detsembrini igal päeval kell 10–17.

Sagur lisab, et rahvas on 29. novembril oodatud ka Kaali trahteri hoovi advenditulede süütamisele.

Kel soov, saab koju viia kirikuõpetaja Anti Toplaane süüdatud advenditule.

Muuseumis kuuleb rahvajutte

Kuressaare lossiemandad ootavad lasteaia- ja koolilaste gruppe jõuluretkele läbi rahvajuttude.

Koos otsitakse vastuseid küsimustele, kas Suur Tõll ka jõule tähistas, kuidas vaeslaps jõule tähistas, mis roll on jõulude ajal loomadel, millest ja kellest üldse pajatavad Eesti jõulused rahvajutud? Kus ja kuidas neid jutte kuulata armastati ja miks neid lugusid räägiti, missuguseid imesid võib näha jõuluööl?

Jõuluretke saab tellida 7.–22. detsembrini esmaspäevast reedeni kell 11.30–13 ja 15–16.30. Samuti saab 2. detsembrist linnuses kolmapäevast pühapäevani kell 11–18 osaleda jõulupostkaardi töötoas ja meisterdada ise armsaid jõulukaarte.

Postmargi ja ümbriku saab osta muuseumipoest ning muu vajalik on tavalise muuseumipileti hinna sees.

Viikingiküla ootab külastama loomaperet

Asva Viikingiküla kutsub detsembrikuu nädalavahetustel külla looma- ja linnuperele, kes on talveks kolinud hubasesse talli Laimjala külas.

Karvased ja sulelised ootavad pikisilmi nii uusi kui ka vanu sõpru ning hea ilma korral saab isegi hobusega sõita. Igal detsembri nädalavahetusel algavad tallis ringkäigud, mis toimuvad pererahva muhedate lugude saatel kell 11 ja 13.

Lisaks loomade paitamisele ja patsutamisele saab kaasa lüüa ka viikingipere jõulutegemistes ning mekkida hõrku pühadejooki.

Jõuluprogrammid WOW keskuses

WOW keskuse päkapikud kutsuvad õpetajaid koos klassi või rühmaga lõbusat jõuluhommikut veetma või koguni jõulupidu pidama.

Päkapikud tutvustavad elamuskeskust ja juhendavad töötubades, kus võib meisterdada jõulukaardi või käejälgedest jõulupärja, kaunistada piparkooke ja päkapikkudega lõbusaid mänge mängida.

Soovi korral aitavad päkapikud ka kingipakke jagada. Lisaks ettetellitud jõuluprogrammidele toimuvad igal advendipühapäeval ka toredad advendihommikud, kus ühiselt meisterdatakse, filme vaadatakse ja mängitakse.

Jõuluprogramme ettetellimisel gruppidele pakutakse detsembrist jaanuarini. Advendihommikud on kõigile (ettetellimiseta) 29.11, 6.12, 13.12 ja 20.12.

Säästab lapsi maskis jõulumehest

Archebaldi elamuskeskuse päkapikumaa kannab nime Võlulabor 2 ning see on kaks tundi täis jõuluimesid ja katsetusi. Muidugi ei puudu päkapikumaalt ka piparkoogid ja jõuluvana, kohapeal möllavad päkapikud Urmel ja Friide. Archebaldi elamuskeskuse eestvedaja Argo Kirss tõdeb, et kuna enamasti käivad nende päkapikumaal kooliklassid, kes on nagunii omavahel päev läbi ninapidi koos, siis ei nõua nemadki keskuses maski.

“Meie igal juhul maski kanda ei saa, sest see olekski ilmselt pisut kummaline, kui lapsi tervitab maskis jõuluvana,” muigab Kirss.

Argo Kirss rõhutab, et huvi jõulumaa vastu on lastel endiselt olemas ning tänaseks on alles vaid üksikud vabad ajad, mil suuremat gruppi võõrustada.