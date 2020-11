Torn-Pannas lõpetasid Kanaari saarte ralli avapäeva kolmandana

Juba avakatsest sai selgeks, et ees on ootamas keeruline võistluspäev, sest alates esimestest meetritest sadas vihma ning teed olid väga libedad. Eestlased alustasid võistlust katse kolmanda ajaga, jäädes koduteedel sõitvatest hispaanlastest maha 6,9 sekundiga.

Pärast kahte kuivemates tingimustes läbitud katset avanesid taas taevaluugid ning ees ootasid libedad ja märjad tingimused. Kui avaringil suutsid eestlased just 11,75 km pikkusel Artenara katsel võidu võtta, siis nüüd said nad kirja kolmanda aja, kaotades katsevõidu võtnud konkurentidele 2 sekundiga.

Päeva viimase kiiruskatse järel tõdesid Torn - Pannas, et nende jaoks uutel teedel on legend vaja täpsemaks saada ning katsete iseloom nõuaks teistmoodi lähenemist. Kuna pool katset kulges ülesmäge, siis tuli seal välja ka 1,2 liitriste mootoritega Peugeotil võistelnud konkurentide eelis liitriste mootoritega Fordide ees. Katselt eestlastele kolmas aeg ja 12,9 kaotussekundit.

Ken Torn arvas, et päevaga võib üldiselt rahule jääda. "Täit mugavust roolitaga ei tundnud ja seda just märjal. Vaatame, mis laupäev toob ehk saame asja vähe paremaks. Üks on kindel, selliste teede jaoks on legendi kallal vaja veel kõvasti vaeva näha, et asi ilusti kokku jookseks."