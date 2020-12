Saarlaste kohvipakendid saavad uue elu

Astangu keskuse saarlasest juhataja Kert Valdaru sõnul on tal hea meel, et keskuse tegemistele elatakse kaasa ka Saaremaal.

Idee, et kohvipakendid võiks konteinerisse viskamise asemel hoopis Astangu keskusele saata, pakkus Pärsama lasteaias välja õpetaja abi Tiiu Leps. Sellest, et keskus pakendeid kasutab, kuulis ta oma tütre kaudu. “Kahju, kui pakendid niisama ära visatakse – parem anda need kellelegi, kes neist midagi kasulikku teevad,” leidis Leps.