Aasta vabatahtliku tiitel kuulub Triinu Singile

“See tunnustus on minu jaoks väga suur üllatus ja tähendab tohutult palju,” ütles Triinu Sink Saarte Häälele. “Ma enda arvates ei ole teinud midagi ekstra – olen nende nelja aasta jooksul teinud seda, mis mulle meeldib, ja olnud mina ise. Seepärast on tunnustusel minu jaoks veelgi sügavam tähendus.”

Triinu Sink on Saaremaa lasterikaste perede ühendusega seotud 2016. aastast, mil ta ülikoolis õppides pidi valima endale praktikakoha. Oma üllatuseks leidis ta tol hetkel Vabatahtlike Värava kaudu vaid ühe Saaremaal tegutseva vabaühenduse – Saaremaa lasterikaste perede ühenduse.

“Täna olen ma selle eest ütlemata tänulik, et ühtegi teist organisatsiooni ei leidnud,” tunnistas Sink. “Olen kasvanud selle MTÜ, õigemini nende inimeste külge.”

Triinu Singi sõnul koondab Saaremaa lasterikaste perede ühendus inimesi, kes sütitavad ja inspireerivad. “Läbi nelja aasta on mind saatnud nende juhtmõte “mitte kas, vaid kuidas”,” ütles ta. Triinu sõnul motiveerib aasta vabatahtliku tiitel teda jätkuvalt tegema seda, millest ta rõõmu tunneb ja mille kaudu ennast teostada saab.

“Minu jaoks on olnud suurim väljakutse jagada – tööülesandeid, oma mõtteid, tundeid, vastutust,” rääkis Sink. “Ühenduses tegutsedes ja seda juhtides pidin õppima teisi inimesi usaldama. Mul oli suurepärane eeskuju ja mentor Ingrid Leemet, kelle tugi ja panus nende nelja aasta jooksul on olnud hindamatu.”

Triinu Singi sõnul rõõmustab teda see, et ühendus on kasvanud – nii liikmete arvu kui ka tegevuste poolest.