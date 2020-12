SÜG-i haldusjuht Aado Haandi ütles, et järgmisel õppeaastal plaanib kool alustada õppetööga tavapärase kell 8.10 asemel 8.30. Koolitundide hilisem algus on seotud liiklusvooga Kuivastu maanteel, mis tööpäeva alguses on väga tihe.