Terviseamet magas maha salapeo kohta politseilt tulnud info

Rainer Antsaare sõnul rääkisid ka peokorraldaja ja hotelli esindaja 29. novembri öösel vallavalitsuse ja politsei esindajatele, et neil on olemas terviseameti luba ürituse toimumiseks.

Hullumeelne pidu

Sünnipäevalaps, Nordecon Betooni juhatuse esimees Mait Rõõmusaar kinnitas Delfile, et tegi koostöös spaa personaliga nii peo eel kui ka ajal kõik endast oleneva, et see mööduks ohutult.

“Terviseamet pole üritusele luba andnud,” kinnitas eile veel kord ameti kommunikatsioonijuht Simmo Saar. Samas tunnistas ta, et politsei tõesti teavitas terviseameti Saaremaa inspektorit, et GOSPA on broneeritud erapeoks. Ta lisas, et kahjuks ei pidanud ei ürituse korraldaja ega ruumide rentija vajalikuks eelnevalt terviseametiga nakkusohutuse ja ürituse mõttekuse osas konsulteerida.