Vald nõuab jäätmevedajalt mitmekambrilise veoki kasutuselevõttu

Kuigi uus lepinguperiood on kehtinud juba kaheksa kuud, ei ole vedaja vallavalitsuse andmeil siiani kasutusele võtnud kahekambrilist jäätmeveokit.

Ometi kinnitas prügifirma eelmisel aastal veohankel pakkumust esitades, et tema masinapargis on kahekambriline jäätmeveok Mercedes Benz ECONIC ja võttis lepingut sõlmides kohustuse seda iganädalaselt kasutada. Vald teatas, et tegu on lepingu rikkumisega ja kui firma seda rikkumist ühe kuu jooksul ei lõpetata, järgneb ettekirjutus.

Vald juhib vedaja tähelepanu ka sellele, et Lääne-Saaremaa veopiirkonnas on korraldatud jäätmeveoga liitmata kinnistuid ja palub asuda neile prügiveoteenust osutama. Lisaks soovib vald, et vedaja kontrolliks üle oma andmebaasi ajakohasuse ning vigade ilmnemisel korrigeeriks need kohe.

Andmestikku puudutab ka see valla tähelepanek, et osa veopiirkonna kinnistuid on näidatud küll n-ö veosolevatena, kuid tegelikult neilt jäätmevedu ei toimu. Märkuste hulgas on ka tühisõitude fikseerimine ja neist teatamine, mis valla hinnangul ei ole osal juhtumitel olnud lepinguga kooskõlas. Vald palub ka ettevõtte kodulehte täiendada nii, et n-ö standardtingimustel jäätmeveoga liidetud kinnistu valdajal tekiks võimalus oma graafikujärgse veo toimumise infot saada.