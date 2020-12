Ülar Tänak loobus Mereranna põllumajandusühistu ostmisest

Veel paar nädalat tagasi piimafarmi ostmisest huvitatud olnud Mereranna Farm OÜ juhatuse liige Ülar Tänak ütles, et ta võttis oma pakkumise tagasi. "Hinnad pole päris need," lausus Tänak. Eesti parimate piimatootjate hulka kuuluv Tänak märkis, et temale olnuks auasi jätkata Mererannas piimatootmisega ka olukorras, kus mõni muu va-riant oleks majanduslikult kasulikum. "Ma ei taha enda peale võtta, et minust saab selle lehmakarja hävitaja."