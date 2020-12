Lagle Levitile pianistide konkursilt kolmas koht

Kairit Leviti käe all harjutav Lagle lõi kaasa kaheteistkümne osalejaga III B vanuserühmas. Esimest preemiat selles rühmas tänavu välja ei antud, lisaks Laglele said auhinnalise koha veel kaks osalejat.

Hoolimata noorest east on Lagle osalenud juba paljudel konkurssidel ja sageli saavutanud ka auhinnalisi kohti. Lisaks headele eeldustele iseloomustab teda töökus ja soov palju harjutada, ütles Orissaare muusikakooli direktor Martti Nõu. Ta märkis, et tulemus on seda väärtuslikum, et konkursile kogunevad igal aastal Eesti parimad noored pianistid ja selle taset peetakse klaverimuusika alal Eesti kõige tugevamaks.