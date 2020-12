Muhu hooldekeskus peatas külastused 1. detsembrist. Otsusest on teavitatud terviseametit ja klientide lähedasi, kellega on hooldekeskusel leping sõlmitud. Hooldekeskus pakub võimalust suhelda oma eakatega Skype´i vahendusel. Pakkide saatmine on siiski lubatud ja need antakse kohe üle.