Nurrunurk ootab ikka veel reisisell Nöbinina peremeest

Pennaneni sõnul on Nurrunurk teinud kõik, mis võimalik: andnud Lasnamäelt Saaremaale varjupaika sattunud kassist teada Facebookis – ka sealses grupis “Märgatud Lasnamäel” – ning kuulutanud Postimehes. Kiisust-reisisellist tegi lisaks Saarte Häälele uudise ERR.

“Välisel vaatusel on seda keeruline kindlaks teha,” tähendas Pennanen.

Kuna pole ka teada, kas nägus kass on vaktsineeritud või mitte, pole Nöbinina seni vaktsiinisüsti saanud. Küll aga on puhastatud kiisu silmad ja kõrvad ning talle ussirohtu antud.

Tuula Pennanenil on hea meel, et jõulukuul on nii mõnigi Nurrunurga asukas endale kodu saanud – küll pojad, küll juba täiskasvanud kassid. Eelmisel nädalal kolis uue pererahva juurde kolm kassi.