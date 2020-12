TS Laevad otsib muusikuid reisijate meelt lahutama

Virtsu–Kuivastu ja Rohuküla–Heltermaa vahelisi liine teenindav TS Laevad uurib sotsiaalvõrgustikus Facebook, keda reisijad tahaksid kohalikest muusikutest laevadel esinemas näha. Kohalike muusikute all peab ettevõte silmas saarte ja Läänemaa muusikuid, ent ka artiste, kes praegu elavad mujal, ent on saartelt pärit.

“Kahjuks ei tea me kõiki meie suursaarte tõusvaid tähti,” tunnistab TS Laevad, paludes seega kõigil anda sealsamas postituse all märku kõigist, kes laevadele esinema sobiksid.

Muusikud elevil

“Kõigil on praegu raske aeg – nii ka muusikutel,” tõdes Ränk, kel on samuti enamik ülesastumisi ära jäänud. “Kuna muusiku jaoks on esinemine ikkagi töö, teeb praegune olukord elu üpriski raskeks,” lausus Ränk, lisades, et võtaks pakkumise laeval tööd teha rõõmuga vastu. “Praeguses olukorras tuleb igast võimalusest kinni haarata,” põhjendas ta.