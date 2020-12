Vöimaluse fond jagas välja 51 000 eurot

Taotlusi laekus fondile 54 kogusummas 151 000 eurot. “Kõik taotlused olid küll tugevad, aga need tuli paratamatult asetada pingeritta. Seetõttu ei jõudnud kõik laekunud projektid rahastuseni,” ütles MTÜ Vöimalus tegevjuht Merit Trei. Enamik taotlusi rahuldati küsitud mahus, kuid mõned said toetust vähem. “Võtsime taotlejaga eelnevalt kontakti ja uurisime, et kui toetus tuleb väiksem, kas siis on võimalik projekti ellu viia,” selgitas Trei.