Golfipiiga Karola Soe sai kaks tiitlit

Sel aastal Eesti naiste golfimeistriks tulnud Karola Soe ütles esmakordselt teenitud parima naissportlase ja neidude seas parima noorsportlase tiitli kohta, et tema jaoks oli see üllatus. Saaremaa golfiväljakult sirgunud Soele annab kodusaare tunnustus kindlasti motivatsiooni juurde.

Seitsmendat korda individuaalse tiitli pälvinud Ott Tänakul jääb nüüd veel võita üks kord, et tõusta ühele pulgale kergejõustiklase Kaie Kandiga, kes aastatel 2002–2009 võitis kõik maakonna aasta parima sportlase tiitlid. Tänakul on, tõsi küll, lisaks panna viis parima meeskonna tiitlit. Andres Laidele on parima treeneri tiitel samuti seitsmes. Esimest korda tunnistati ta parimaks juba 22 aastat tagasi, mil tänane parim naissportlane polnud veel sündinudki.