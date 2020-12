Saaremaa vallavalitsus: Muratsi 12 kinnistule ühisveevärgi rajamine on ebamõistlik

AS-i Kuressaare Veevärk hinnangul läheks torustike ja vahepumplate rajamine 12 krundile maksma ca 360 000 eurot, millele lisandub ligikaudu 30 000 euro eest kinnistusiseseid töid, mille peaksid katma kinnistute omanikud.

Abivallavanem Jüri Linde sõnul on seega tegemist kokku ca 390 000 euro suuruse investeeringuga. See on aga ebamõistlik, arvestades, et selline vajadus oleks samas piirkonnas 83 krundil.

Vallavalitsus märkis ka, et mõistab muret, ja nõustub, et olukorra lahendamiseks tuleb midagi ette võtta. Muratsi inimesi kutsutakse aasta alguses kohtuma, et arutada võimalikke alternatiivseid lahendusi.

Saarte Hääl kirjutas Muratsi Tamme tee elanike pöördumisest 27. novembril. Nimelt saatis kinnistuomanike MTÜ Tamme Tee vallavalitsusele nõude, viidates selles aastail 2003–2014 koostatud, kokku 83 elamukrunti hõlmavatele detailplaneeringutele ja ühisplaneeringule.

Elanikud märkisid, et Saaremaa valla poolt kohustuse vabatahtliku täitmata jätmise korral hiljemalt 2021. aastal on õigustatud isikud sunnitud pöörduma kohustamiskaebusega halduskohtusse.