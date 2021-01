Washingtonis tekitab Aljase sõnul inimestes pahameelt see, et Trumpi toetajad said nii vabalt kongressi hoonesse sisse jalutada. Politsei poleks selleks justkui valmis olnud.

“Kõige kurvem on see, et enamik usub, et nad võitlevad õige asja eest,” ütles Riin Aljas, lisades, et inimesed olid näiteks oma lapsed kaasa võtnud, et neile ikka “õiget Ameerikat” näidata. Trumpi toetajate kaitseks võib Aljase sõnul öelda, et enamik neist olid siiski rahulikud. “Üks osa olid aga täiesti hullud,” ütles ta. Kui mässajad Kapitooliumist välja aeti, olid nad teatanud, et tulevad veel tagasi.