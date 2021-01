Saaremaa spordikooli majandusjuht Kalev Kütt ütles, et linnas on plaanis uisuplatse hooldada Tervisepargi tiigil ja lossi vallikraavil. Mõlemas kohas pole jääpaksus veel piisav.

Leisi pargis asuvale korvpalliväljakule rajab uisutamiskohta Margus Kuusk . Tema sõnul on liuvälja alus ja raam valmis ning vesi ka juba poolenisti sees.

“Ootame seda miinust nüüd,” sõnab Kuusk. Selline uisuplats tehakse Leisi esimest korda. Seda, kas inimestel uisutamise vastu huvi on, Margus Kuusk ei tea. Ütleb, et eks siis paista, kui plats valmis.

Orissaares sünnib liuväli samuti spordiväljaku peale. Seal on eestvedajaks teenuskeskuse juht Raul Koppel , kelle sõnul ootavad ka orissaarlased miinuskraade. Väljak on ootel juba üsna pikka aega.

Varemalt on uisuplats asunud Orissaare spordikeskuse juures parklas, kuid seal on probleem restkaevudega ja seepärast otsustatigi nüüd spordiplatsi kasuks.

Ilusate külmade talvede korral on Orissaares võimalik uisutada ka merejääl ning kui on ikka tõeliselt korralik talv, võib sealse “liuvälja” suurust mõõta kilomeetrites. Koppeli sõnul on ette võetud igasugu uisuretki, näiteks ka ümber Muhu.