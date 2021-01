Kuressaare linn saab padeliväljakud

Osaühingu juhatuse liige Maanus Truumeel on Saarte Häälele öelnud, et tenniselaadne mäng on populaarsust koguv harrastus ning uusi väljakuid on rajatud üle Eesti. Ühe tenniseväljaku sarnase mänguplatsi suurus on 10x 20 meetrit. Hoonestusõiguse tingimus oli, et 1. juuniks 2022 peavad selles paigas olema spordiväljakud.