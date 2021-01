Vald kehtestab Saaremaal reklaamimaksu

Vallavolikogule valitsuse poolt saadetud eelnõus on peamise maksu suuruseks määratud ühe ruutmeetri eest viis senti päevas. Kuressaares on eritingimused ning vanalinnas, puhkealal ja Tallinna tänaval oleks maksu suurus 30 senti päevas ruutmeetri eest. Erihind hakkaks kehtima ühissõidukitele ja tänava kohal olevale reklaamile.

Abivallavanem Jaan Leivategija ütles, et lisaks maksule määratakse ära ka näiteks kujundustingimused, paigaldamise kord ja reklaamimaksu kogumine. Reklaami paigaldamiseks peab loa saama vallavalitsuselt.

Reklaamimaksust on võimalik ka vabastust saada. Nii näiteks on tasuta teatrite, kinode, muuseumide, näituste, kultuuri- ja spordiürituste reklaam, aga ka ettevõtte asukohatähistus. Kokku on reklaamimaksust vabastamiseks eelnõus kümme erinevat alust. Lisaks võib vallavalitsus anda maksusoodustusi heategevusürituste reklaami ja sotsiaalreklaami osas.