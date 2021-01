Jah, kodu Tallinnas. Arvan, et veel aasta tagasi pidasin seda rohkem koduks kui Kuressaaret. Aga kui kevadel see jama pihta hakkas, siis see loksutas prioriteedid korralikult paika. Olin hästi palju suvel lapsepõlvekodus Saaremaal. Seal on mul ema, vanaisa ja vanaema ning väike koer.