Kuressaare–Tallinna lennuliinil sagenevad probleemid

Viimasel kahel päeval on hilinenud Tallinna–Kuressaare lend. Eilehommikune lend hilines kolm tundi, tõustes Kuressaares õhku kella 8.50 asemel kell 12 ning liinil oli Nordicalt tellitud asenduslennuk.

NyxAir pakkus transpordiametile kohe hommikul välja varianti, et 12 reisijale teeks asendusreisi ära eelmise vedaja väiksem lennuk, kuid transpordiamet keeldus, viidates lepingust tulenevale 48-kohalise lennuki nõudele.

Eilne viga ilmnes lennukil alles vahetult enne õhkutõusmist pilootide poolse rutiinse kontrolli käigus. NyxAiri juht Jaanus Ojamets ütles, et reisijad olid juba lennukis, kuid igasugustesse kõrvalekalletesse tuleb suhtuda tõsiselt ning seetõttu telliti asenduslennuk, mis startis graafikujärgsest ajast kolm tundi hiljem.

Ojamets ei ole nõus, et nende ettevõtte lennukil esineks tehnilisi rikkeid sagedamini kui teistel. “Kindlasti ei saa ka öelda, et lennuk oleks vilets,” kinnitas ta. Tema sõnul on ettevõte ka ise pettunud, et selliseid asju on juhtunud. Ojamets kinnitas, et kõiki juhtumeid on analüüsitud ning korduvaid probleeme pole esinenud.

NyxAir proovis asenduseks saada saarte liinile väiksemat lennukit, kuid transpordiamet ei andnud luba. Transpordiameti ühistranspordi osakonna juhataja Kirke Williamson ütles, et saarlased soovisid suuremat lennukit ning leping sõlmiti vastavalt sellele. Asenduslennuk peab vastama samadele tingimustele. “Transpordiamet erandeid ei tee. Reisijate heaolu on oluline ning seetõttu me soovimegi nõuetele vastavat lennukit, mis on lepingus lubatud,” selgitas Williamson tõsiasja, et kõik peab käima kokkulepitud reeglite järgi, mis näevad ette 48-kohalist lennukit.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk kinnitas, et nendeni on jõudnud nurinat reiside liigsagedaste hilinemiste pärast.

“Kahetsusväärne on, et nende (NyxAir – RV) start ei ole olnud selline, mis me kõik lootsime,” tõdes Tuisk.

Vallavanema sõnul on lennuk küll suurem ja teenuse tase lennukis tõusnud, kuid sellest pole Saaremaa kogukonnale erilist kasu, kui teenus pole usaldusväärne.