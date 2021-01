Kui keegi tunneb, et pension elu lõpuni või kokkulepitud tähtajani pole see, mida ta vajab, saab erandkorras oma pensionilepingu lõpetada. Üles saab öelda pensionilepingu, mis on sõlmitud enne tänavuse aasta 1. jaanuari. Avaldus selleks tuleb esitada oma elukindlustusseltsile ja seda saab teha kuni 31. märtsini.