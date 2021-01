Kudjape arenguseltsi liige Rasmus Tüüts ütles, et uisuplatsi rajamise idee sündis seltsi koosolekul, mis toimus kolmapäeva õhtul.

“Koosoleku mõte oli, et selts soovib korraldada 30. jaanuaril kuuskede põletamise Kudjape mänguväljaku lõkkeplatsil. Kuna aga kolmekuningapäevast on juba omajagu aega möödas, mõtlesime, et ehk ei ole enam nii palju kuuski, mida ühiselt põletada,” rääkis ta.