Saarlane Ursel Velve saab Ülemiste City juhiks

Velve ütles Saarte Häälele, et nüüdsest tuleb tegeleda ka kogu meeskonna juhtimise ja kinnisvara arendustegevustega. Suurimaid hetkeprojekte on 20 000-ruutmeetrine Alma Toomingase nimeline büroohoone, mis on saanud kiita oma arhitektuurse lahenduse ja inimsõbraliku rohekeskkonna eest. Keskkonnateemad on Velvele tema enda sõnul väga olulised, kuna arendusjuhi töö hõlmas ka keskkonnasäästlikkust.