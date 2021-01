Suur Katel sai üle mitme aasta vägeva jääkaane

Saarte Liinide pukseri Panda kapten Andrus Saat rääkis eile päeval, et Suur Katel on tõesti kinni. Üleeile Abruka liinilaeva asendanud Panda kapten nägi vaba vett enda sõnul Virve kuival, mis on kaugel Abruka taga. Sellist pilti pole Suures Katlas ammu olnud. Saat ütles, et üle-eelmisel aastal vist oli korraks hetk, kus jää pakkis kokku ja Panda käis läbi rüsi kaubalaeva välja viimas.