Annika Trummar ütles, et tal on hea meel töötada taas kodusaare ja siinse kogukonna heaks. “Usun, et tugev koostöövõrgustik maakonnas ning aastatepikkune töökogemus nii avalikus kui ka erasektoris on loonud head eeldused, et kiiresti sisse elada ja teha tulemuslikku koostööd kõigiga, kel soov ja tahtmine üheskoos Saaremaa hüvanguks panustada.”