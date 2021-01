Looga oma karjääri teise Bonnieri teeninud Berendson räägib, kuidas lugu sündis ja miks see oli oluline kogu Eestile.

Ärge valesti aru saage, ma ei ole küll mingi ingel, kuid ma päriselt ei mõtle mingit lugu harutama hakates, et selle eest võib hiljem Bonnieri preemia saada.

Kui me kolm aastat tagasi Danske rahapesu avalikustamise eest selle preemia saime, siis oli see alguses lihtsalt välismaa kolleegidelt tulnud lugu, mis Eestis sai lihtsa andmeanalüüsi käigus arvatust kümme korda suuremaks looks. Alguses ei uskunud välismaa uurivad kolleegid ka meie avastust, kuid lõpuks said meie lugudest selle Danske afääri “kaanelood” kogu maailmas. Aga me ei mõelnud ka siis, seda tehes, et me teeme nüüd aasta parimat lugu. Tol hetkel on ta lihtsalt huvitav lugu ja igal hommikul me veel ei teadnud, kuhu õhtuks jõuame.

Mailis Repsi lugu oli selles mõttes täiesti erinev. Siin ei olnud mingit andmeleket või välismaalt tulnud databaasi, mida harutama pidi hakkama. Pidime ise “jälje” üles võtma ja kõik algusest lõpuni ära tegema. Õues istuma, ootama, motiveerima, dokumendiregistris tuhnima, lugude ilmumise plaani tegema jne.

Massiivne mainerünnak

See protsess pole kunagi lihtne. Andmeid on palju, ajakirjanik väsib, teda hakatakse survestama ja siis ta hakkab endas kahtlema. Sel hetkel on oluline, et tal on kõrval kolleeg, kes vankrit edasi tirib. Seepärast võtsin ma kohe alguses selle loo juurde kaks ajakirjanikku – keegi tegeles välitööga, keegi info ja allikatega, keegi ametijuhendite ja dokumentidega. See oli kõigi suur panus sellesse loosse. Ka fotograaf Robin Rootsi, kes käis seda asja tegemas näiteks oma vabast päevast, sest ta lihtsalt tahtis. Ja sellepärast on ta nüüd ka esimene fotograaf, kes selle preemia võitnud on. Väike killuke ajalugu.

Septembri keskpaigas võtsin tiimi oma autosse ja tegin neile tiiru mööda Tallinna. Eeltöö oli mul korralik – näitasin neile kohad, kus sündmused toimuvad. Ütlesin ka kellaajad, millal. Autod, numbrid jms. Ma teadsin, et me saame selle loo igal juhul. Aga ma ei tahtnud ühte näidet, meil oli vaja neid minimaalselt kolm. See annab teemale sügavuse. Peatoimetaja andis meile selleks looks aega paar pikka kuud, nii et kiirustama me ei pidanud.

Käisime siis muu töö kõrvalt umbes kord nädalas vaatamas neid “sõite”. Ja näha õnnestus iga kord. Kuu ajaga oli materjal olemas. Videolugu oli siin eriti oluline, sest nii tekib inimesel vahetu mulje ja veendumus, et teemaga ei vassita.