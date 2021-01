“Nii ongi Eesti tööstuse juhtimine riiklikul tasandil jäänud vaeslapse rolli. Eesti tööstuspoliitika on nõrk ja lapsekingades ning vajab järeleaitamist kõigis olulistes valdkondades, olgu selleks siis finantsinstrumendid, tööjõuküsimus, maksupoliitika, investeeringud teadus-arendustegevusse või koostöö teadusasutustega. Nii juhtub, kui iga riigiasutus tegeleb vaid oma arengukavaga ning selle kooskõlastamisega ning puudub see, kes näeks laiemat pilti – poliitilist visiooni Eestist kui nutikast ja kõrgtehnoloogilisest tööstusriigist. Loodame, et loodav valitsus parandab selle vea,” seisab avalduses.

Mõlemad liidud on seda meelt, et kui Eesti riik hindab tööstust ja seda väärtust, mida tööstusettevõtted Eestis loovad, siis ootavad nad riigilt selget suunda tööstuspoliitikas.

“Ja mitte ainult – kui Eesti tahab olla tööstusriik, siis peab tööstuspoliitika olema Eestis alus teistele poliitikatele. Näiteks vajab tugevat järeleaitamist hariduspoliitika, et meil oleks piisavalt noori, kellele meeldivad reaalained ning kes tahavad luua maailma muutvaid lahendusi tööstuses. Meil on praegu puudu ca 30 000 inseneri, mis on muutumas juba karjuvaks probleemiks tööstusettevõtetele,” on kirjas pöördumises.