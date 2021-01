Testküsitluse valimis on kokku 1000 aadressi, millest veebi teel laekus vastuseid veidi vähem kui pooltelt. Statistikaameti rahva ja eluruumide loenduse projektijuhi Liina Osila sõnul on küsitlejate ülesanne välja selgitada, kui suur hulk valimisse kuuluvatest aadressidest on sellised, kus kedagi ei ela, ja koguda kokku vastused aadressidelt, mille elanikud veebi teel testküsitlusel ei osalenud.