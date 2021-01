Kuidas isolatsioonis olles kahe kuuga kanala püsti sai ja mida arvavad lähedased Taneli sõgedast ettevõtmisest? See selgub Eesti Televisioonis ekraanile jõudvas uues sarjas "Tanel ja kanad", mille pilootosa on eetris laupäeva hommikul kell 10.

ETV paotab ukse Taneli ja tema kihlatu Liisa eraellu: "Koroonaisolatsioonist hoolimata on Saaremaale kerkinud mahekanala. Tanel pingutab kõvasti, et tagada kanadele mugav ja õnnelik elukeskkond. Selle foonil on aga müügipool soiku jäänud ja munahunnikud kuhjuvad. Pidevalt uusi lahendusi otsides on ühel hetkel kodu remondi jaoks hoitud raha kulunud kanala arendamiseks. Mida sellised otsused endaga kaasa toovad?"

"Kui kanad saabusid, oli väga veider kogemus," tunnistas Tanel. "Kui mulle tehti hommikul kõne, et kanad on peale laaditud ja sinu poole teel, siis ühtepidi rõõmustasin, et laut on põhimõtteliselt valmis ja kanad tulemas. Teistpidi olin täielikus segaduses ja tekkis isegi paanika – nüüd on asi reaalne. Magamist ei olnud väga."