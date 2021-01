Kärla kooli kaks klassi on uuest nädalast distantsõppel

“Juhised ja korraldused, kuidas selles olukorras käituda, tulevad terviseametilt otse koolile, kes selle järgi ka toimetab. Vabariigi valitsuse ja terviseameti juhis on rakendada distantsõpet vaid erandjuhtudel,” ütles Saaremaa abivallavanem Helle Kahm .

Nüüd on näitaja taas rohelises ja nakatunute arv kahanenud. Eile oli positiivseid teste kaks.

Vallavalitsusele teeb aga muret see, et kohati pole enam võimalik välja selgitada, kust nakkus pärineb ehk viirust on levitanud sümptomiteta põdeja.