Koguduse õpetaja Hannes Nelis ütles Saarte Häälele, et lepingu ülesütlemine tuli kogudusele ootamatult ja selle jätkamiseks ollakse valmis igati läbi rääkima, ka maja renti alandama. Praeguse lepingu järgi on rendisumma 500 eurot kuus, mis Nelise sõnul ei ole terve maja eest kindlasti väga kõrge.

Maja ülalpidamiskulusid peaks vähendama ka peagi valmiv maaküttelahendus, mis on osa valla ja koguduse kokkuleppest Valjala kooli ja lasteaia küttesüsteemi uuendamisel. Hannes Nelis nentis, et lisaks klientidele meeldiva elupaiga kaotamisele on kahetsusväärne ka järjekordsete töökohtade kadumine maapiirkonnast. Nimelt on sotsiaalmaja kaks töötajat jaanuarikuu lõpu seisuga koondatud.