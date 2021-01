Saaremaale lisandus üks koroonapositiivne

Selgunud on ka, et pühapäeval maakonda lisandunud 11 nakatunust tunnistati kolm terveks ehk tegu oli valepositiivse prooviga.

Statistika näitab, et selle aasta jooksul on Saare maakonnas nakatunud mõne erandiga (kolm 15–19-aastast) vaid üle 20-aastased inimesed.

Koroona suhtes on testitud ka kuut kuni 4-aastast last, kõik olid aga terved. 11–14-aastasi lapsi on sel aastal testitud 26, kõik olid negatiivsed. 5–10-aastasi on testitud üheksa, kõik samuti negatiivsed.