Inspireeriv rännak läbi tantsu

Minu jaoks algas elamus juba esimesest sammust saali. Kui nägin ruumi keskel nelja omavahel põimunud tantsijat kandvat valgust kiirgavat postamenti, aimasin, et ees ootab midagi üllatavat.

Minu jaoks muutis etenduse eriliseks see, et igaüks sai sealt erineva kogemuse. Esiteks seetõttu, et publikul oli lubatud saalis ringi kõndida ja näha etendust erinevatest vaatenurkadest. Suurepärase elamuse sai ka istekohale jäädes, sest tantsijate pidev liikumine muutis vaatepildi piisavalt värvikaks.