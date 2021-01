Hiidlased tahaksid Saaremaaga tihedamat laevaliiklust

Triigi–Sõru talvine parvlaevagraafik on selline, et kõikidel päevadele ei ole võimalik sõita üle Soela väina ja samal päeval ka tagasi saada. Hiiumaa vallavalitsus on transpordiametilt küsinud lisareise just nii, et iga päev oleks mõlemast suunast kaks väljumist. Amet keeldub, viidates liiga vähestele reisijatele.