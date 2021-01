“Eelmise hooaja alguses sellise eesmärgi püstitasime ja selle nimel oleme vaeva näinud,” ütles Virves Saarte Häälele.

Stipendiumi pälvis 20-aastane Virves koos kaardilugeja Sander Pruuliga noortele rallitalentidele loodud sarja ehk Estonian Junior Challenge´i raames saavutatud võidu eest.

RALLY ESTONIA: Rehvipurunemise tõttu pidid Robert Virves ja kaardilugeja Sander Pruul leppima kolmanda kohaga. FOTO: M-Sport

Rally Estonia FOTO: M-Sport

2017. aastal Eesti autospordi liidu loodud rallisarja etapid sõidetakse Eesti autoralli meistrivõistluste raames. Eesmärk on aidata parimat noort talenti rallikarjääri redelil ülespoole ronimiseks.

Nüüd on Robertil võimalus end proovile panna Junior WRC (JWRC) sarjas, mille esimene etapp sõidetakse aprilli lõpus Horvaatias. Virves märgib, et kuigi 80 000 eurot on suur summa, jääb Junior WRC kogueelarvest siiski veel umbes pool puudu ja see on ainult sarjas osalemise tasu kõigil viiel etapil.

“Juurde veel reisikulud, testid, treeningrallid jne – kokkuvõttes tuleb päris suur summa,” tõdeb rallisõitja. “Raha peab kokku saama ja töö selle nimel käib iga päev.” Testid ja treeningrallid ei ole küll kohustuslikud, kuid minna ilma ettevalmistuseta MM etappidele võistlema ja seda sooviga teha hea tulemus ei ole ilmselt võimalik.

Eesmärk on aga JWRC sarja maailmameistri tiitel. “Kerge see kindlasti olema ei saa, sest näiteks viiest etapist kolm on asfaldirallid, kus mul praeguseks puudub igasugune kogemus,” märgib Virves. “Ideaalses maailmas tuleks enne Horvaatia rallit teha korralik test ja ka sarnastes oludes mõni asfaldiralli kusagil Euroopas.”

Eelmise aasta Estonian Junior Challenge´i sarja võidusummat saab ta kasutada ainult 2021. aasta JWRC sarjas osalemiseks. “Kui seda võimalust mitte kasutada, siis on kogu eelmise aasta töö prügikasti visatud,” tõdeb Robert Virves.

Ta nendib, et praegusel ajal on toetajate ja allikate leidmine eriti keeruline. Ajad on keerulisemad, see on selge. Võimatu see pole, aga võtab rohkem tööd ning muidugi on vaja ka parajal hulgal tutvusi. “Õnne ka muidugi,” lisab Robert.

Mitu rauda tules

Ralli maailmalavadest unistav Virves töötab praegu metsanduse valdkonnas. Tema sõnul on töökohas talle palju vastu tuldud ja suhtutakse mõistvalt.

Kuid siiski, kui iga päev peab tegelema kahe asjaga – nii töö kui ralliga –, ei saa fookus olla 100% vaid ühel asjal. “Keeruline on, aga saan hakkama,” tunnistab mitut rauda tules hoidev Virves. “Tuleb leida tasakaal, et emb-kumb ei kannataks.”

Lisaks tegeleb ta ka 14-aastase Hanna Lisette Aabna koolitamisega, kes osaleb rahvaspordi võistlustel. “Olen tema sõidukoolitaja ja kaardilugeja. Tüdruk areneb väga kiiresti ja nii tema kui ka tema pere on väga entusiasmi täis,” räägib Robert. “Meil on välja kujunenud vastastikune hea koostöö ja see perekond on ka mulle suureks abiks, et saaksin oma eesmärkide poole pürgida.”