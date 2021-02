Kõik need lapsed on erinevate probleemidega. Esimene poolaasta oli tõesti hästi keeruline, nõudis meie meeskonnalt väga tõhusat tööd. Panustama peavad kõik – õpetajad, tugispetsialistid, juhtkond. Niipalju kui annab, käime ise tunnis, katsetame erinevaid võimalusi. Ühes klassis on meil abiõpetaja, ühel lapsel on tugiisik. Mõlemad klassid kasutavad mitut ruumi. Paraku ei tähenda see alati, et keegi kellegagi mingil hetkel ei kakle. Iga lapse juurde me ju täiskasvanut panna ei saa.

Kas neil lastel on veel lootust kunagi tavakoolis õppida? Väiksemate laste puhul – miks mitte? 5.–9. klassi laste osas ma paraku kuigi optimistlik olla ei saa. Nad lõpetavad enne kooli, kui me nendega sinnani jõuaksime – nende laste puhul on seni tegemata tööd kahjuks liiga palju.

Mida soovitada õpetajale, kes on hädas tunnis korda rikkuvate lastega? Saan soovitada seda, mida meie õpetajad teevad. Nad peavad usinasti nõu tugispetsialistidega. Nad katsuvad nende laste olemuses selgust saada, leida probleemi põhjused ja otsida võimalusi nende laste käitumise mõjutamiseks. Arutame ja peame üheskoos nõu. Väga palju suhtleme lapsevanematega, väga palju kaasame lastekaitset, et nad vanemaid asjaajamisel toetaks. Et laps saaks abi, mida ta vajab – külastaks psühhiaatrit ja vajadusel manustaks ravimeid. Sealt tuleb tõhus tugi. Kui asjad saab lapse jaoks stabiilseks, on elu oluliselt lihtsam.

Iga vanem ei tunnista

Loomulikult mõistan, et suurtes klassides on õpetajal seda keeruline teha. Meil on kummaski klassis ju ainult kuus õpilast. See-eest on need lapsed kõik väga keeruliste probleemidega.

Paraku leidub vanemaid, kes oma lapse probleeme isegi ei tunnista ega ole nõus temaga spetsialisti poole pöörduma. Leides, et lapse halvas käitumises on süüdi kõik teised. Siis jääb loota vaid pikaajalisele tööle ja järjepidevatele selgitustele. Õpetaja, kes abi vajab, peaks kõigepealt pöörduma tugispetsialistide poole, kes peavad olukorda hindama ja aitama õpetajal teha kõik, mis tema võimuses.

Saaremaal tegutseb laste ja perede tugikeskus, kus töötab juhtumikorraldaja. Tema kutsub erinevad osapooled kokku, et saaks hakata juhtumit lahendama.