Kahe noore vingusurmast pääsemise lugu

Nädal tagasi said kiirabi ja päästjad väljakutse ühte Saaremaa kõrvalisse külla. Abi kutsus kohale külla tulnud inimene. Ta leidis voodist loiud ja jõuetud noored inimesed, kes iseseisvalt midagi ette võtta ei suutnud. Abikutsuja sai häirekeskuselt esmased kiired näpunäited: avada tuulutamiseks uksed ja aknad ning püüda hädalised kiiresti värske õhu kätte viia.

Kohalejõudnud kiirabi ja päästjad said selge tulemuse vingugaasi mõõteseadet kasutades. Veel 10 minutit pärast ventileerimist oli eluruumis ikka 150 ppm mürgist, salakavat ja tapvat vingugaasi.

Seekord saabus külaline õnnetuspaika juhuslikult ja nende noorte inimeste jaoks viimasel minutil. Traagiline õnnetus olnuks vaid vähese aja küsimus. Varem on olnud kahjuks juhuseid, kus päästjad on vingumürgitusega inimese majast küll välja toonud, kuid mürgituse tõttu on ta tunde hiljem haiglas surnud.

Vingugaasi salakavalus seisneb selles, et see on lõhnatu, maitsetu ja värvitu. Seda ei taju enne, kui on juba hilja. Ilma vingugaasiandurita ei olegi see tuvastatav. Kui suitsuandur on juba 10 aastat kohustuslik igas kodus, siis vingugaasiandur on siiani olnud kohustuslik ainult eluruumides, kuhu on paigaldatud gaasiseade. Päästjad soovitavad aga vinguanduri paigaldada ka kõikidesse tahkeküttel olevatesse kodudesse. Järgmisest aastast muutub vinguandur tahkeküttel küttesüsteemide korral kõigile ka kohustuslikuks. Just selleks, et vingusurmade hulk väheneks. Kõigis eluhoonetes, kus on ahi, pliit või kamin, peab inimeste kaitseks olema vingugaasiandur.

Ära oota viimsetpäeva! Ostes vinguanduri 31. detsembril, täidad sa küll kohustuse, kuid õnnetus võib juhtuda juba varem. Sellepärast mine ja osta see andur kohe!

Vingugaasiandureid on erinevaid. Kas parem on kallim, ekraaniga või 10-aastase tööeaga? Kõik valikud on head ja pakuvad kaitset. Kui ostad viieaastase tööeaga, siis tuleb viie aasta pärast jälle osta. Kui ostad tablooga, saad kaasa toatermomeetri. Kui ruumis vingu ei ole, kuvatakse toatemperatuur. Niiske ruumi jaoks peab soetama niiskuskindlama anduri. Põhjalikumat infot andurite kohta leiab internetis aadressilt www.vingugaas.ee.