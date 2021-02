JUHTKIRI ⟩ Kas hobune on surnud?

Ei saa eitada, et Saaremaa Võrkpalliklubi on viimastel aastatel siinsel spordimaastikul inimesi erutanud. Olgu põhjuseks siis vihased lahingud, meeliülendavad tiitlivõidud, maailmatasemel vastased või hoopistükkis koroonahõngulised mängud kevadel.

Praegusel ajal ei ole ühegi spordiala esindajal lihtne. Raha pole kellelgi. Kuid kui pole raha, tuleb elada ka vastavalt sellele. Suvel pakkus klubi senine president, et ehk jätaks aasta vahele. Ei jäetud. Nüüd on klubi esindajad valla ukse taga: oleks vaja toetust.

Klubile raha eraldamise otsusega looks vald pretsendi: igal teisel hädas oleval klubil oleks moraalne õigus tulla vallalt raha küsima. Terve valla sportlaste ja kultuuriinimeste muresid ei suudaks vald aga eales kinni maksta. Niigi on palju nurinat olnud selle üle, et võrkpall on vallas eelisseisus.