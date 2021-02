JUHTKIRI ⟩ Jää jumalaga, jäätee!

Viimati sai mööda jääd mandrile kümme aastat tagasi. Paraku tuleb tunnistada, et kliima soojeneb ja jääd tee tegemiseks pole piisavalt. Juba on olnud aastaid, kus Suures väinas ei teki kogu talve jooksul sellist jääkatet, mis tee tegemisele mingisugusegi alge annaks.

Peab nõustuma ka sellega, et jäätee oli juba kümme aastat tagasi pigem atraktsioon kui arvestatav ajavõit. 30 autot tunnis ei ole võrreldes laevadega tõsiselt võetav suurusjärk. Loomulikult on asjal ka see mekk juures, et riigil pole mõistlik iseendaga konkureerida. Kalli raha eest rajada jääteed ja siis sealsamas kõrval oma raha eest veel laevu sõidutada.